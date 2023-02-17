



Президент "Барселоны" поддержал Израиль на фоне скандала вокруг побратимства

Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта направил сообщение о поддержке Еврейского Государства после того, как на прошлой неделе мэр Барселоны объявил о разрыве связей с Израилем и расторжении соглашения о побратимстве с Тель-Авивом.



Бизнесмен пригласил представителей израильского посольства в Испании на футбольный матч против "Манчестер Юнайтед".



По данным "Аруц Шева", он даже подарил им футболки "Барсы". Лапорта подчеркнул приверженность его клуба прекрасным отношениям с Государством Израиль и его народом.



В ответ израильские дипломаты вручили Лапорте флаг, поблагодарив его за многолетнюю поддержку, дружбу и совместную деятельность, направленную на развитие отношений между двумя народами посредством спорта.