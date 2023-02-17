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Президент "Барселоны" поддержал Израиль на фоне скандала вокруг побратимства
17.02.2023 07:58 Алина Груднева

Президент "Барселоны" поддержал Израиль на фоне скандала вокруг побратимства

Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта направил сообщение о поддержке Еврейского Государства после того, как на прошлой неделе мэр Барселоны объявил о разрыве связей с Израилем и расторжении соглашения о побратимстве с Тель-Авивом.

Бизнесмен пригласил представителей израильского посольства в Испании на футбольный матч против "Манчестер Юнайтед".

По данным "Аруц Шева", он даже подарил им футболки "Барсы". Лапорта подчеркнул приверженность его клуба прекрасным отношениям с Государством Израиль и его народом.

В ответ израильские дипломаты вручили Лапорте флаг, поблагодарив его за многолетнюю поддержку, дружбу и совместную деятельность, направленную на развитие отношений между двумя народами посредством спорта.

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