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Мбаппе купил особняк в Мадриде за €18 млн. Соседи – Серхио Рамос и Ричард Гир
24.05.2024 15:59 MIGnews.com

Мбаппе купил особняк в Мадриде за €18 млн. Соседи – Серхио Рамос и Ричард Гир

Ведущий французский форвард Килиан Мбаппе приобрел особняк в Мадриде за €18 млн. Сообщается, что его соседями будут знаменитый испанский футболист Серхио Рамос и еще более знаменитый актер Голливуда Ричард Гир.

Особняк находится всего в пяти минутах езды от клубной базы "Реала".

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Хотя об официальном переходе свободного агента Килиана Мбаппе в "Реал" еще не объявлено, ставится точно ясно, где он будет играть.

И что в "Реал" он переходит не на "пару сезонов" после семи выдающихся лет в ПСЖ. А надолго.

На вопрос о переходе в "Реал" Килиан ответил: "Я не знаю. Если мама знает, спросите у нее".

Кстати, его мама уже давала ответ на этот вопрос ранее: "Вы итак уже всё знаете".
 

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