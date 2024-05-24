Мбаппе купил особняк в Мадриде за €18 млн. Соседи – Серхио Рамос и Ричард Гир
Ведущий французский форвард Килиан Мбаппе приобрел особняк в Мадриде за €18 млн. Сообщается, что его соседями будут знаменитый испанский футболист Серхио Рамос и еще более знаменитый актер Голливуда Ричард Гир.
Особняк находится всего в пяти минутах езды от клубной базы "Реала".
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Хотя об официальном переходе свободного агента Килиана Мбаппе в "Реал" еще не объявлено, ставится точно ясно, где он будет играть.
И что в "Реал" он переходит не на "пару сезонов" после семи выдающихся лет в ПСЖ. А надолго.
На вопрос о переходе в "Реал" Килиан ответил: "Я не знаю. Если мама знает, спросите у нее".
Кстати, его мама уже давала ответ на этот вопрос ранее: "Вы итак уже всё знаете".