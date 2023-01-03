



Манчестер Юнайтед оконфузился с календарем на январь

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" представил фирменный календарь на январь, вызвав гнев и насмешки со стороны фанатов.



Дело в том, что его лицом стал Криштиану Роналду, который уже покинул команду.



Судя по всему, календарь был напечатан еще до того, как в ноябре прошлого года МЮ разорвал контракт со звездным португальцем, который ранее сделал ряд унизительных заявлений в отношении команды и ее руководства.