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Манчестер Юнайтед оконфузился с календарем на январь
03.01.2023 04:35 Алина Груднева

Манчестер Юнайтед оконфузился с календарем на январь

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" представил фирменный календарь на январь, вызвав гнев и насмешки со стороны фанатов.

Дело в том, что его лицом стал Криштиану Роналду, который уже покинул команду.

Судя по всему, календарь был напечатан еще до того, как в ноябре прошлого года МЮ разорвал контракт со звездным португальцем, который ранее сделал ряд унизительных заявлений в отношении команды и ее руководства.

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