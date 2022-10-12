Лига чемпионов: все результаты дня 11 октября
В вторник, 11 октября, состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартетах E, F, G и H.
Первой командой, которая гарантировала себе участие в плей-офф турнира, стал английский "Манчестер Сити".
Расписание и результаты всех матчей дня:
Группа E
"Динамо" Загреб – "Зальцбург" – 1:1
"Милан" – "Челси" – 0:2
Группа F
"Шахтер" – "Реал" – 1:1
"Селтик" – "Лейпциг" – 0:2
Группа G
"Копенгаген" – "Манчестер Сити" – 0:0
"Боруссия" Дортмунд – "Севилья" – 1:1
Группа H
"Маккаби" – "Ювентус" – 2:0
ПСЖ – "Бенфика" – 1:1
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в финальном матче в Париже выиграл с минимальным счетом у английского "Ливерпуля" (1:0).
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 10 июня в турецком Стамбуле.