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Лига чемпионов: все результаты дня 11 октября
12.10.2022 09:46 Евгения Маркова

Лига чемпионов: все результаты дня 11 октября

В вторник, 11 октября, состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартетах E, F, G и H.

Первой командой, которая гарантировала себе участие в плей-офф турнира, стал английский "Манчестер Сити".

Расписание и результаты всех матчей дня:

Группа E
"Динамо" Загреб – "Зальцбург" – 1:1
"Милан" – "Челси" – 0:2

Группа F
"Шахтер" – "Реал" – 1:1
"Селтик" – "Лейпциг" – 0:2

Группа G
"Копенгаген" – "Манчестер Сити" – 0:0
"Боруссия" Дортмунд – "Севилья" – 1:1

Группа H
"Маккаби" – "Ювентус" – 2:0
ПСЖ – "Бенфика" – 1:1

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в финальном матче в Париже выиграл с минимальным счетом у английского "Ливерпуля" (1:0).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 10 июня в турецком Стамбуле.

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