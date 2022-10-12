



Лига чемпионов: все результаты дня 11 октября

В вторник, 11 октября, состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартетах E, F, G и H.



Первой командой, которая гарантировала себе участие в плей-офф турнира, стал английский "Манчестер Сити".



Расписание и результаты всех матчей дня:



Группа E

"Динамо" Загреб – "Зальцбург" – 1:1

"Милан" – "Челси" – 0:2



Группа F

"Шахтер" – "Реал" – 1:1

"Селтик" – "Лейпциг" – 0:2



Группа G

"Копенгаген" – "Манчестер Сити" – 0:0

"Боруссия" Дортмунд – "Севилья" – 1:1



Группа H

"Маккаби" – "Ювентус" – 2:0

ПСЖ – "Бенфика" – 1:1



Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в финальном матче в Париже выиграл с минимальным счетом у английского "Ливерпуля" (1:0).



Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 10 июня в турецком Стамбуле.