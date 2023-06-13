



Израильский хоккей переписывает историю

В минувшем сезоне израильские хоккеисты добились исторических успехов, в марте впервые в истории в нашей стране прошел чемпионат мира по этому виду спорта и в следующем году снова состоится мировое первенство. Как появились такие результаты и чем вызван всплеск популярности хоккея в Израиле? Об этом в нашей статье.



В конце 2022 года произошла смена руководства Федерации хоккея Израиля (IHFI). Прошлые руководители были уличены в финансовых махинациях. В итоге государственное финансирование, выделенное на развитие хоккея в стране, тратилось не по назначению. Это привело к тому, что счета федерации, израильской Лиги и ее клубов были заморожены.



Новое руководство IHFI прошло все необходимые проверки и юридический статус федерации был восстановлен. Сегодня в организации все прозрачно – есть полная подотчетность потраченным средствам.



В середине января этого года стартовал чемпионат Израиля. Это более 500 матчей в сезоне в разных возрастных категориях – от 9 лет до взрослых игроков. Есть высшая, вторая и третья лиги по возрастам и уровню игры.



Благодаря OneIce Arena – самому современному и эффективному центру подготовки хоккеистов, количество занимающихся за последние несколько лет ощутимо возросло. С момента открытия арены ряды хоккейной академии пополнились не только местными израильтянами, но и детьми новых репатриантов из стран СНГ и Северной Америки. Сегодня количество занимающихся превышает 500 человек.



На двух площадках арены параллельно может проводиться до 12 матчей в день.

Большинство хоккейных игр проходит в субботу. Но есть команды, которые не могут играть в шабат. Они выходят на лед после исхода субботы или в будний день. Руководство Лиги идет на встречу даже если в составе клуба только один игрок соблюдает шабат. Матчи такой команды переносятся по времени.



Благодаря появлению в 2019 году в мошаве Тнувот в 10 км от Нетании новой OneIce Arena улучшились условия подготовки израильских хоккеистов поднялся и уровень выступления сборной Израиля на чемпионатах мира. Все израильские сборные разных возрастов готовятся на базе арены.



В начале года в Стамбуле наша команда U-20 в финале III дивизиона ЧМ уступила Австралии (1:4). Затем уже молодежка (до 18 лет) привезла из Исландии золото. Ребята уверенно обыграли в финале хозяев турнира - Исландию 5:1 и добились повышения в классе. В следующем сезоне они сыграют в II дивизионе группе B. A Давид Верховский стал лучшим вратарем турнира по проценту отраженных бросков (97.9%).

В марте на OneIce Arena прошел первый чемпионат мира по хоккею в истории Израиля – III дивизион группа В женского турнира. В родных стенах наши девушки, для которых это мировое первенство стало всего лишь вторым, одержали первую победу в истории, со счетом 4:1 обыграв в заключительном матче чемпионата соперниц из Боснии и Герцеговины.



В апреле уже мужская сборная в Мадриде в решающем поединке ЧМ одержала волевую победу над Исландией (7:3) и сохранила прописку в II дивизионе группе А.



По итогам турнира Дэвид Левин с 9 (2+7) очками стал одной из трех звезд чемпионата. Лучший бомбардир нашей команды Авив Милнер поделил по набранным очкам 4 место – 8 (5+3), а Илья Спектор вошел в топ-10 с 7 (3+4) баллами.

На конференции Международной федерации хоккея (IIHF), которая проходила в конце мая в финском Тампере после чемпионата мира, израильская делегация получила право на проведение чемпионата мира U-20 на льду OneIce Arena в январе 2024 года.

Такие успехи израильских хоккеистов во многом стали возможны благодаря спонсорской поддержке. Адвокат Феликс Козак курирует спонсоров и оказывает существенную помощь в организации выступлений национальной сборной.

Также стоит отметить поддержку команды со стороны Стивена и Натали Максин и компании Moonbeam Capital.



OneIce Arena работает круглогодично. Летом на льду комплекса – самое жаркое время: в конце июня состоится ежегодный международный турнир Израильской элитной хоккейной лиги (IEHL), в котором на лед выйдут не только лучшие израильские хоккеисты, но и топовые канадские и американские игроки, некоторые из которых выступали в НХЛ. Вход на матчи турнира свободный.



Официальный сайт OneIce Arena https://www.oneice.co.il/.



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Фотографии: OneIce Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

