



Израиль завоевал серебро на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль в субботу вечером на этапе Кубка мира по художественной гимнастике 2023 года в Милане, пишет The Times of Israel.



Израильская команда в составе Офир Шахам, Дианы Сверцовой, Хадар Фридман, Лизы Бенчук, Роми Парицки и Шани Баканова набрала в сумме 69,4 балла за упражнения с обручем и смешанной техникой в разделе многоборья.



По количеству набранных баллов они сравнялись с золотым призером - Италией, но последняя заняла первое место за более высокий балл по результативности.



Кроме того, Дарья Атаманова вышла в финал в индивидуальных соревнованиях с обручем и в эстафете.



В настоящее время Израиль занимает четвертое место в медальной таблице серии с четырьмя золотыми и семью серебряными медалями. Возглавляет таблицу Италия, за ней следуют Болгария и Германия.



