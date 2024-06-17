



Гнев в Албании на фоне прекращения работы парламента из-за Евро-2024

Албанский парламент остановил работу, поскольку многие парламентарии отправились в Германию на Евро-2024.



По данным AS, заседание было перенесено, чтобы политики могли поддержать сборную страны в матче против Италии.



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Как уже сообщалось ранее, ожидается, что парламент не будет работать около 10 дней. Это вызвало гнев у албанской оппозиции.



"Вы должны будете объяснить гражданам, почему возникла оскорбительная причина, почему сессия была перенесена с четверга на среду. Вы обязаны это сделать, поскольку приняли одностороннее решение, не посоветовавшись с оппозицией. Это позорный поступок", - возмутился председатель Демократической партии Газмент Барди.