



Албания: заседаний Парламента пока не будет. Депутаты уехали на Евро-2024

Как сообщается, заседание Парламента Албании, которое было запланировано на 13 июня, перенесли на день раньше. И теперь следующее заседание должно состояться как минимум через 10 дней.



Основной причиной, как считается, стало открытие Евро-2024 и предстоящие матчи на нем сборной Албании. Многие депутаты, чтобы не пропустить праздник футбола, решили пренебречь своими обязанностями.



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Это уже возмутило лидера оппозиции Албании, который назвал поступок "безответственным".



Сборная Албании на Евро-2024 сыграет в группе В, с Испанией, Хорватией и действующим чемпионом Европы – Италией.



Вполне понятно, что шансов на выход из группы у албанцев более чем мало. А последний матч в группе они играют 24 июня… через 10 дней после старта турнира.

