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Евро-2024: тренер сборной Италии установил жесткие правила для игроков
14.06.2024 10:16 Алина Груднева

Евро-2024: тренер сборной Италии установил жесткие правила для игроков

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти установил для игроков жесткие правила на время проведения Евро-2024.

Об этом сообщил журналист Ману Эредия.

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В частности, Спаллети запретил футболистам играть в PlayStation и в любые видеоигры по ночам.

Кроме того, он запретил игрокам использовать наушники. Также они не смогут пользоваться телефонами во время массажа.

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