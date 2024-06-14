Евро-2024: тренер сборной Италии установил жесткие правила для игроков
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти установил для игроков жесткие правила на время проведения Евро-2024.
Об этом сообщил журналист Ману Эредия.
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В частности, Спаллети запретил футболистам играть в PlayStation и в любые видеоигры по ночам.
Кроме того, он запретил игрокам использовать наушники. Также они не смогут пользоваться телефонами во время массажа.
El método Spalletti en la concentración de Italia:— Manu Heredia (@ManuHeredia21) June 13, 2024
🎮nada de PlayStation
🛌nada de juegos desde las 00:30
🎧nada de cascos "en los oídos como un idiota"
📱móviles prohibidos en la camilla de masajes
Según argumenta, "en la selección hay que estar en lo que hay que estar" pic.twitter.com/yQBqdjM7Hb