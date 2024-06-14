



Евро-2024: тренер сборной Италии установил жесткие правила для игроков

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти установил для игроков жесткие правила на время проведения Евро-2024.



Об этом сообщил журналист Ману Эредия.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, Спаллети запретил футболистам играть в PlayStation и в любые видеоигры по ночам.



Кроме того, он запретил игрокам использовать наушники. Также они не смогут пользоваться телефонами во время массажа.