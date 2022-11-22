Драма в "Манчестер Юнайтед": Роналду покинул команду
Через несколько дней после скандального интервью Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" объявили о том, что футболист покидает команду.
Драма в спортивном клубе разворачивается во время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре.
В четверг Роналду выйдет со своей национальной сборной Португалии на первую игру в рамках турнира против сборной Ганы.
По данным СМИ, он получил сообщение о немедленном расторжении контракта с клубом.
В интервью, из-за которого он лишился места в МЮ, футболист жестко раскритиковал как своего тренера, так и свою команду, и ее лидеров.