



Драма в "Манчестер Юнайтед": Роналду покинул команду

Через несколько дней после скандального интервью Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" объявили о том, что футболист покидает команду.

Драма в спортивном клубе разворачивается во время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре.

В четверг Роналду выйдет со своей национальной сборной Португалии на первую игру в рамках турнира против сборной Ганы.

По данным СМИ, он получил сообщение о немедленном расторжении контракта с клубом.

В интервью, из-за которого он лишился места в МЮ, футболист жестко раскритиковал как своего тренера, так и свою команду, и ее лидеров.