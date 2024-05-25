



Довбик повторил рекорд Шевченко. Сможет он стать лучшим бомбардиром Примеры?

Артем Довбик, отличившийся хет-триком в последнем матче своей команды "Жирона" в чемпионате Испании, Примере, довел число своих забитых мячей в первом же сезоне из лиг ТОП-5 (Италия, Испания, Англия, Германия, Франция), до 24-х.

Именно столько забил в свой первый сезон в Италии (99/00) Андрей Шевченко.



Тогда он стал лучшим бомбардиром Серии А.



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Сможет ли это сделать Довбик? Он вел отчаянную борьбу за титул лучшего голеадора Примеры с нападающим "Реала" Джудом Беллингемом. Однако тот "отстал". А вот форвард "Вильярреала", норвежец Александер Серлот из "Вильярреала", в последнем матче своей команды оформил "покер". И опередил Довбика.



У него есть еще шанс лишить украинца звания лучшего бомбардира Примеры. В субботу, 25 мая, "Вильярреал" играет на выезде с "Осасуной".



Одного мяча достаточно, чтобы догнать Довбика. Двух, чтобы опередить.



На Довбика уже нацелились мировые гранды футбола.



Но покидать "Жирону" он пока не собирается. Впереди Лига Чемпионов.

