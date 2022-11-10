



ЧМ-2022: Израиль заключил сделку с ФИФА и Катаром

Израиль достиг соглашения с ФИФА и Катаром о разрешении прямых чартерных рейсов из аэропорта Бен-Гурион на чемпионат мира по футболу, который стартует 20 ноября.

Чартерные рейсы будут выполняться авиакомпанией, которая в настоящее время летает в Доху.

Министерство иностранных дел будет оказывать консульские услуги через частную международную туристическую компанию.

Яир Лапид поблагодарил министерства иностранных дел, транспорта, культуры и спорта, а также Совет национальной безопасности за их усилия.

"Мы обеспечили все гарантии, включая доступ к консульским услугам для израильтян во время их пребывания в Катаре. Поскольку это первый чемпионат мира, когда-либо проводившийся на Ближнем Востоке, он обещает стать праздником футбола и возможностью для израильтян наладить связи и поделиться культурным опытом с людьми из нашего региона и всего мира", — сказал генеральный директор МИД Алон Ушпиз.

По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, благодаря этой сделке израильтяне и палестинцы смогут вместе летать и наслаждаться футболом.