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Чемпионы Европы идут защищать титул с ограничениями. Без телефонов и наушников
15.06.2024 05:30 MIGnews.com

Чемпионы Европы идут защищать титул с ограничениями. Без телефонов и наушников

Новый главный тренер сборной Италии – Лючано Спаллетти, установил очень жесткие правила для футболистов своей команды.

Во время турнира им запрещено играть PlayStation. Никаких видеоигр по ночам. А также им запрещено использовать наушники и телефоны во время массажа.

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Учитывая, что Италия уже дважды подряд пропустила чемпионат мира, такие меры не кажутся излишними.

 

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