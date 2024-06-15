



Чемпионы Европы идут защищать титул с ограничениями. Без телефонов и наушников

Новый главный тренер сборной Италии – Лючано Спаллетти, установил очень жесткие правила для футболистов своей команды.



Во время турнира им запрещено играть PlayStation. Никаких видеоигр по ночам. А также им запрещено использовать наушники и телефоны во время массажа.



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Учитывая, что Италия уже дважды подряд пропустила чемпионат мира, такие меры не кажутся излишними.



