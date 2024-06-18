



В Пхеньяне Путина без проблем могут повесить на каждом столбе: видео

Путин прибудет в столицу КНДР сегодня, 18 июня, с государственным визитом. В последний раз в этой стране он был в 2000 году. Тогда он встречался с действующим на тот момент лидером республики Ким Чен Иром.



Как видим, севорокорейское руководство особо не страдало - повесили Путина на каждом столбе, затмив на денек культ личности Ким Чен Ына.