



ЧЕ 2024: Украинцы проиграли сами себе

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии 0:3.



В группе E главный фаворит - сборная Бельгии. А вот за второе место равные шансы побороться есть у всех остальных команд. Поэтому поединок Украины с Румынией очень важен.



Трудно комментировать такой матч. Украинцы больше владели мячом, но не создавали моментов. А какие-то полу моменты нападение во главе с Мудриком запороло. Но это была не самая большая проблема украинцев. Защита во главе с вратарем

Реала просто играла в поддавки, так что реализация у соперника была идеальной. Думаю, сами румыны, не верили в свое счастье. Впечатление, что команды играли на одни ворота и украинцы сами привозили голы в свои ворота. Очень обидное поражение Украины, после которого шансы на выход в следующий круг, кажутся призрачными.

