



Сколько детей у Кадырова и кто их родил?

Рамзан Кадыров скрывает правду о своих детях. Журналисты группы “Проект” выяснили, что все дети Рамзана Кадырова были рождены как минимум от четырех разных женщин. Однако всех представляют детьми Медни Кадыровой.



Кадыров утверждает, что его официальная жена Медни Кадырова к своим 42 годам родила ему 14 детей. Но это не так.



В ходе работы над фильмом “Вертикаль Кадырова” “Проект” – на основании разговоров с тремя людьми в окружении главы республики, а также некоторых семейных документов – установил множество новых фактов о семье чеченского лидера, в том числе о происхождении его детей.



Как минимум шесть детей Рамзана Кадырова, которых принято считать детьми Медни, были рождены тремя другими его женами. Эти дети могут проживать в отдельных домах вместе со своими матерями, но публично играют роль сыновей и дочерей Медни.



14-летняя Фатима Хазуева в 2006 году родила Кадырову его второго сына, Эли. В 2012 году у нее появилась Ашура, в январе 2015 года – двойня Эсет и Шейх-Ахмад. В семейной клинике “АйМед” этих детей в разных документах записывали то “Кадыров_а”, то “Хазуев_а”.









В 2007 году 16-летняя Замира (по паспорту - Индира) Джабраилова родила Адама Кадырова. Выйдя из декрета, девушка в 2009 году начала работать в комитете правительства по делам молодежи, спустя три года она уже значилась первым замминистра.



В 2014 году известная чеченская танцовщица и певица Аминат Ахмадова родила Кадырову сына Шейх-Мухаммада. Перед этим она занимала должность помощницы Кадырова. Сейчас она худрук государственного ансамбля песни и танца “Нохчо”.







