



​​​​​​​Еврокомиссия создала комиссию для борьбы с коррупцией в Украине

Еврокомиссия создала в рамках Фонда помощи Украине аудиторскую комиссию, призванную содействовать украинским органам в контроле за использованием предоставляемой Киеву помощи, а также в предотвращении мошенничества, коррупции и конфликтов интересов. Соответствующее решение Еврокомиссии от 12 июня опубликовано в Официальном вестнике ЕС, передает DW.



В документе указано, что новый, подотчетный Еврокомиссии, орган формируется из трех членов на срок до 30 июня 2028 года и будет действовать из Брюсселя, а отдельный секретариат будет базироваться в Киеве.



Решением Еврокомиссии установлено, что ежегодно в Брюсселе должно проводиться не менее шести заседаний аудиторской комиссии, в отдельных случаях они могут проводиться в других местах или в онлайн-формате. Также шесть раз в год аудиторы должны, "если позволяют обстоятельства", посещать с визитами Киев.



Еще в июне 2023 года в связи планом выделить Киеву 50 млрд евро в течение трех лет в Брюсселе заявляли о дополнительных условиях предоставления средств. Во-первых, от Украины требовалось модернизировать свою систему аудита и контроля для повышения эффективности помощи.



Во-вторых, оговаривалось, что Еврокомиссия должна получить возможность проводить проверки в любой момент реализации плана. И в-третьих, заявлялось о создании независимого совета аудиторов для предотвращения возможных нарушений, мошенничества и коррупции, который обяжут отчитываться перед Еврокомиссией о любом выявленном или предполагаемом неэффективном управлении госсредствами, а также о недостатках системы контроля.