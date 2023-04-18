



Чемпионат мира по снукеру: игра остановлена протестующими, выскочившими на стол

Игра была прервана на чемпионате мира после того, как протестующий забрался на стол и обсыпал его оранжевой пудрой. Таким образом мужчина прервал матч понедельника между Робертом Милкинсом и Джо Перри, пишет ВВС.



Милкинс и Перри сидели за первым столом в Крусибле, когда мужчина вошел в игровую зону, прыгнул и встал на колени на стол, прежде чем высыпать на него пакет с апельсиновым порошком.



Другая протестующая женщина попыталась приклеиться к столу, за которым играли Марк Аллен и Фан Чжэнъи, но был остановлен рефери Оливье Мартилом.



Позже полиция Южного Йоркшира арестовала протестующих.



Затем персонал начал убираться, а церемониймейстер Роб Уокер пропылесосил стол, пытаясь как можно быстрее возобновить матч.



Игра Милкинса и Перри была прервана и возобновится во вторник, а Аллен и Фан возобновили игру после 40-минутного перерыва. А вторая сессия встречи Милкинса и Перри, которая первоначально должна была состояться во вторник, была перенесена на четверг.



Оба протестующих были одеты в футболки, очевидно, в поддержку группы активистов движения по борьбе с изменением климата Just Stop Oil, которые впоследствии разместили в сети сообщения, взяв на себя ответственность за срыв мероприятия.



Just Stop Oil сорвали ряд спортивных мероприятий, когда некоторые люди пытались привязать себя к воротам во время матчей Премьер-лиги.



Полиция Йоркшира заявила, что арестовала 30-летнего мужчину и 52-летнюю женщину по подозрению в причинении ущерба в связи с инцидентом.



