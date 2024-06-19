



﻿ЧЕ 2024: Рональдо побеждает

Сборная Португалии была на голову выше соперника, но победить Чехию смогла только в добавленное время 2:1.



Сборная Португалии удивила. От нее много не ждали: возрастные игроки, Рональдо зарабатывает в Саудовской Аравии и вряд ли сможет вновь сыграть на высоком уровне. Но оказалось, что возрастные игроки бегают быстрее молодых.



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С самого начала игры они полностью захватили инициативу , прижали соперника к воротам и делали, что хотели. Рональдо имел пару возможностей в первом тайме забить, но не получилось. Все время не хватало последнего точного паса, точного удара. Казалось, вот вот и Португалия поведет в счете. Что делала Чехия до середины второго тайма - неизвестно.



Игроки практически не переходили середину поля, да и в защите особо не мешали нападающим соперника. А потом вдруг решили прогуляться к воротам португальцев, один точный удар и гол! С первой попытки!



Такого поворота никто не ожидал, но за это мы и любим футбол! Португальцы вновь пошли вперед и на этот раз им повезло.



Защитник чехов ошибся и помог сопернику сравнять счет. Боевая ничья? Нет, на 87 минуте Португалия забивает, но Рональдо был "вне игры". И все же в добавленное время им удалось дожать соперника. Небольшая ошибка защитника чешской сборной приносит вымученную победу сборной Португалии.