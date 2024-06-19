



ЧЕ-2024: Боевая ничья

Сборная Албании сыграла вничью 2:2 с Хорватией, забив на последней добавленной минуте.



Обе команды потерпели поражение в первом туре. Но если Хорватия попала под испанский каток, то Албания очень достойно играла против Италии. И забила самый быстрый гол в истории Чемпионатов.



На этот раз гола Албании пришлось ждать 10 минут. Но забили они вновь с первой атаки. Хорваты контролировали середину поля, подолгу владели мячом, но ничего путного не создавали. Албания контратаковала редко, но метко. Кроме забитого гола, у них были еще, как минимум, две стопроцентные возможности увеличить счет.



До середины второго тайма ничего не менялось. Что произошло дальше с обороной албанцев не совсем понятно. То ли подустали, то ли просто минутная невнимательность, но хорваты за 3 минуты забили два гола и легко могли забить еще один .



На таком уровне расслабляться нельзя ни на секунду, расплата приходит незамедлительно. Албанцам надо было идти вперед, чтобы сравнять счет. Но играть первой скрипкой они не привыкли. Неужели обидное поражение?



На 5 дополнительной минуте Албания получила свое вознаграждение за прекрасный футбол. В это раз заснула оборона Хорватии. В последние секунды обе команды имели возможность вырвать победу, но ничья справедливый результат этого поединка.

