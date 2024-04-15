



Церемония открытия Олимпиады оказалась под угрозой

Церемония открытия Олимпийских игр, которая должна состояться на берегу Сены в Париже, может быть отменена.



Такое предупреждение сделал президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала BFMTV.



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По его словам, церемонию могут отменить, если риск в сфере безопасности будет слишком высоким. Также Макрон пояснил, почему Израилю разрешено принимать участие под своим флагом в играх, а России нет".



"Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной. Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее", - подчеркнул он.



Как сообщалось в прошлом месяце, французская разведка рассматривала возможность отмены церемонии открытия на фоне угрозы терактов, возросшей после трагедии в “Крокус Сити Холле”. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.