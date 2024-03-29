



Франция: Олимпиада под угрозой после событий в Крокус-холле

Во Франции разведка рассматривает возможность отмены церемонии открытия Олимпийских игр, которые пройдут в Париже летом 2024 года. Такие идеи возникли на фоне угрозы терактов, возросшей после трагедии в “Крокус Сити Холле”. Об этом сообщает радиостанция Europe1, обратило внимание RTVI.



После московской трагедии французы опасаются “возвращения массового терроризма с использованием боевого оружия или транспортных средств”. По данным спецслужб, стали более вероятными нападения “спящих ячеек” из трех-четырех человек, которых могут “активировать” из “афганской зоны” в день открытия Олимпиады. “Нынешний формат парада спортсменов на Сене создает слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть. Мы должны перейти к плану Б”, — сказал журналистам радиостанции источник в разведке.



Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. По изначальному плану, церемония открытия должна пройти не на традиционном стадионе, а на реке Сене. Более 160 лодок должны провезти делегации команд-участниц мимо Лувра и Эйфелевой башни. Следить за церемонией должны около 600 000 зрителей.

