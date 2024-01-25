



Бывший президент федерации футбола Испании предстанет перед судом за поцелуй

Бывший президент Испанской федерации футбола Луис Рубиалес, , предстанет перед судом за поцелуй нападающей Дженни Эрмосо без ее согласия.



Следственный судья Франсиско де Хорхе постановил, что поцелуй Рубиалеса был "без согласия и был осуществлен в одностороннем порядке и неожиданным образом", говорится в сообщении суда.



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Прокуроры обвинили Рубиалеса в сексуальном насилии и в том, что он якобы пытался принудить Эрмосо публично поддержать его во время общественных выступлений против него.



Несмотря на то, что вначале он утверждал, что стал жертвой кампании, возглавляемой "лжефеминистками", Рубиалес в итоге ушел со своего поста за свое поведение после церемонии награждения финалистов женского чемпионата мира по футбол. Он отрицает любые правонарушения.



Судья также постановил, что наряду с Рубиалесом перед судом должны предстать бывший тренер сборной Испании Хорхе Вильда, спортивный директор мужской сборной Испании Альберт Луке и бывший руководитель отдела маркетинга федерации Рубен Ривера, которые якобы оказывали давление на Эрмосо, чтобы та защищала Рубиалеса, на что она отказалась пойти.



Дата судебного разбирательства будет определена позже.

