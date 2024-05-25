



Англичане – фавориты Евро-2024. Но у них есть "черная метка" – Харри Кейн

Победу в предстоящем чемпионате Европы по футболу, букмекеры прочат сборной Англии. Однако в составе англичан, безусловно сильной и сбалансированной сборной, есть настоящая "черная метка" – лучший бомбардир в истории сборной, Харри Кейн.



В это трудно поверить, но невероятный форвард Харри Кейн, забивший за сборную 62 мяча и являющийся лучшим бомбардиром в истории национальной команды, за всю свою карьеру не выиграл ни одного командного турнира. Ни с клубами, за которые он выступал, ни со сборной.



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Неудивительно, ведь последняя и единственная победа англичан на уровне сборных, датируется… 1966 годом. Это был Чемпионат мира, который проходил в Англии.



На клубном уровне, "Ураган" (как называют Кейна), большую часть карьеры играл за лондонский "Тоттенхэм Хотспур". Тут тоже "пусто". Он провел в составе "Шпор" 12 сезонов, с 2011 года, учитывая аренды. А в последний раз титул чемпиона "Тоттенхэм" брал в 1961 году. Кубок Англии – в 1991. Кубок Английской лиги – в 2008-м. Кубок УЕФА – в 1984-м.



Команду не зря называют "неудачниками". Ведь бюджет, состав, звездные тренеры - вполне позволяют выигрывать. А не выходит.



И над Кейном в соцсетях подшучивают, называя его "неудачником", "черной меткой", и даже делают мемы с молодыми футболистами, которые просят Кейна уйти из сборной, чтобы они что-то выиграли.



Вот и финал последнего Евро англичане проиграли по пенальти Италии. Кейн был и в составе "Тоттенхэма" в финале Лиги Чемпионов 2019, который был проигран "Ливерпулю".



Видимо, пытаясь прервать столь затянувшуюся полосу неудач, Кейн решил в начале этого сезона перебраться в Мюнхенскую "Баварию", которая до этого 11 сезонов подряд выигрывала Бундеслигу, постоянно побеждала в Кубке Германии и выигрывала Лигу Чемпионов.



Однако… Только подписав Кейна, в завершающем сезоне "Бавария" в Бундеслиге финишировала на 3-м месте. В Лиге Чемпионов выбыла в полуфинале. А в Кубке Германии уступила в 1/16 финала скромному "Саарбрюкену".



Теперь впереди Евро-2024, где Англия фаворит, а "Ураган" Кейн один из главных претендентов на титул лучшего бомбардира…

