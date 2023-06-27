



Жители Газы смогут летать из Израиля за границу

Несмотря на напряженность в сфере безопасности, ожидается, что Израиль впервые одобрит для жителей сектора Газа возможность летать в Турцию через аэропорт Рамон.



Ранее палестинцы из Газы могли вылетать в Турцию только через Иорданию. Согласно источникам 12-го канала проект, который считается историческим шагом, как ожидается, начнется уже в июле, при условии получения одобрения со стороны служб безопасности.



На данном этапе система безопасности изучает этот план и уже начала готовиться к тому, что пассажиры из Газы будут проходить строгие процедуры досмотра - до того, чтобы сесть в самолет. Уже в начале следующего месяца ожидается два рейса.



Согласно источникам в Газе, полеты были разрешены жителям сектора Газа старше 35 лет - при условии прохождения проверки безопасности, и ожидается, что они будут приезжать в Рамон на шаттле, который будет отправляться от КПП Эрез.

