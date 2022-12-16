



Женщина сказала, что трансгендер - лесбиянка, ей грозит три года тюрьмы

Женщине в Норвегии грозит до трех лет тюрьмы по обвинению в разжигании ненависти после того, как она заявила, что мужчина не может стать лесбиянкой.

Тонье Гьевьон, режиссер и актриса-лесбиянка, 17 ноября получила сообщение о том, что она находится под следствием за высказывания против известной норвежской активистки Кристин Йентофт на Facebook. Йентофт - трансгендерная женщина, которая часто называет себя матерью-лесбиянкой.

Ранее Йентофт обвинила другую женщину, Кристину Эллингсен, в трансфобии за аналогичное заявление. Эллингсен также находится под следствием, и в случае признания ее виновной ей грозит три года тюрьмы.



Пост на странице Гьевьон в Facebook, находящейся под следствием, гласил: "Для мужчин стать лесбиянкой так же невозможно, как для мужчин забеременеть. Мужчины - это мужчины, независимо от их сексуальных пристрастий".



Гьевьон заявила, что она намеренно разместила свое сообщение в Facebook, чтобы привлечь внимание к норвежским законам о разжигании ненависти.

Комментарии Гьевьон, по-видимому, расследуются на предмет того, что они подпадают под действие поправки, внесенной в уголовный кодекс страны в 2020 году, которая добавила "гендерную идентичность и гендерное самовыражение" в число защищенных категорий от “ненависти”. Людям, признанным виновными в разжигании ненависти, грозит штраф или тюремное заключение сроком до одного года за частные высказывания и максимум три года за публичные комментарии.