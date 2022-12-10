



Зерновая инициатива: обеспечить безопасность портам Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом обеспечить безопасность Николаевской области и николаевским портам, в частности.



По его словам, если Николаевщина присоединится к зерновой инициативе, это поможет решить глобальный продовольственный кризис в мире. Об этом президент Украины заявил во время выступления на форуме TRT World Forum 2022, который проходит в Стамбуле.



"Если удастся ликвидировать еще несколько направлений агрессии России против Украины и обеспечить безопасность Николаевской области, в том числе портам области — это будет еще одним шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", — сказал Владимир Зеленский.



По состоянию на 9 декабря Украина экспортирует ориентировочно три миллиона тонн зерна ежемесячно. С начала функционирования "зернового коридора" Украина смогла экспортировать более 13 млн. тонн зерна. Если бы украинские порты, в том числе Николаевской области, работали в полную силу, экспорт зерна мог бы увеличиться на десятки тонн, сообщил Зеленский.



По словам Зеленского, обеспечение безопасности портов Николаевщины могло бы стать очередным шагом навстречу дипломатии со стороны Турции.