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Зерновая инициатива: обеспечить безопасность портам Николаевской области
10.12.2022 14:15 Евгения Маркова

Зерновая инициатива: обеспечить безопасность портам Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом обеспечить безопасность Николаевской области и николаевским портам, в частности.

По его словам, если Николаевщина присоединится к зерновой инициативе, это поможет решить глобальный продовольственный кризис в мире. Об этом президент Украины заявил во время выступления на форуме TRT World Forum 2022, который проходит в Стамбуле.

"Если удастся ликвидировать еще несколько направлений агрессии России против Украины и обеспечить безопасность Николаевской области, в том числе портам области — это будет еще одним шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", — сказал Владимир Зеленский.

По состоянию на 9 декабря Украина экспортирует ориентировочно три миллиона тонн зерна ежемесячно. С начала функционирования "зернового коридора" Украина смогла экспортировать более 13 млн. тонн зерна. Если бы украинские порты, в том числе Николаевской области, работали в полную силу, экспорт зерна мог бы увеличиться на десятки тонн, сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, обеспечение безопасности портов Николаевщины могло бы стать очередным шагом навстречу дипломатии со стороны Турции.

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