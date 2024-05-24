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Зеленский сообщил о боевом контроле ВСУ над приграничными территориями
24.05.2024 22:10 Mignews.ua

Зеленский сообщил о боевом контроле ВСУ над приграничными территориями

Силам обороны Украины удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли войска РФ. Речь идет о Харьковской области. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в конце 821 дня полномасштабной войны.

"Нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты", – сказал глава государства и поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.

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Кроме того, Зеленский обсудил дальнейшие задачи украинских войск с учетом информации от разведок.

Сегодняшний день президент назвал "длинным днем". 

"Утром – Харьков. Был на месте попадания российских ракет по одному из крупнейших украинских издательских комплексов. Это просто ужасно: люди погибли. Много было раненых", – с горечью констатировал он и выразил соболезнования родным и близким. 

"А еще – сожженные ударом книги, уничтоженное оборудование. Только из-за уничтожения одной этой типографии потеряно около трети ежегодной печати книг в стране", – сообщил глава государства. 

Владимир Зеленский уверен: "Российский террор постоянно доказывает, что их цель – полное разрушение Украины и всей жизни здесь, на нашей земле, всего, что позволяет людям быть людьми". 

Президент пообещал "сделать все, чтобы защитить наше государство и чтобы российское зло отвечало за содеянное". 

По словам Зеленского, Министерство экономики Украины, региональные власти Харьковщины получили все необходимые поручения, чтобы помочь восстановить работу полиграфии в Харькове. 

"Бесспорно, будет террористам и наш ответ на этот удар" – пообещал Президент Украины, и призывал всех, у кого есть возможность, поддержать украинских книгоиздателей, украинских авторов – "это важно".


 

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