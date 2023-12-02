



Зеленский сказал, когда возможен переломный момент на фронте в Украине

Переломный момент на фронте в Украине может наступить в марте, после выборов президента в России.



Такое мнение в интервью агентству Associated Press выразил президент Украины Владимир Зеленский.



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"Мы понимаем, что выборы в России проходят недемократично. Не важно, как они проходят – все знают, какой будет результат. Вопрос к миру: это могут быть нелегитимные выборы, которые мир не признает. Тут "игра" уже будет на стороне западных лидеров цивилизованного мира – признать их или нет. К слову, может быть переломный момент – нелегитимность Путина", - отметил Зеленский.



Украинский лидер выразил надежду на то, что страны сами придут к этому выводу, без напоминаний и давления со стороны Киева. Зеленский также признал, что в РФ нет реальной оппозиции.