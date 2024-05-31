



Зеленский подтвердил разрешение США на удары по территории России

Украина действительно получила разрешение от США на ограниченные удары американским оружием по территории России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции участников Третьего саммита Украина - Северная Европа в Стокгольме в пятницу, 31 мая.



"У нас был месседж от американской стороны. Рано утром сегодня я получил это сообщение от моих военных", - сказал глава государства.



Зеленский отметил, что не может раскрыть деталей этого вопроса и хочет увидеть, "что произойдет на практике".



"Однако это то, что в любом случае является шагом вперед к этой цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы сделать возможной для нас защиту наших людей, защиту людей, которые живут в населенных пунктах возле границы. И по состоянию на сегодняшний день это все", - резюмировал он.



Напомним, утром 31 мая стало официально известно, что США разрешили Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России. Однако Вашингтон установил ограничения - использовать оружие США можно только на приграничных территориях Харьковской области.



Также подобное решение приняла Германия. Берлин разрешил Украине бить по приграничным районам РФ для защиты Харькова.