



Зеленский подписал закон о переносе Дня победы

Президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня победы на 8 мая.



Теперь он будет называться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.



Этот день будет официальным выходным, а 9 мая станет Днем Европы. Он будет рабочим днем.



Напомним, что перенести празднования Дня памяти и победы над нацизмом предложил президент Украины Владимир Зеленский. Он также выдвинул предложение об установлении празднования Дня Европы, "чтобы подтвердить непреклонную поддержку Украины со стороны ЕС".



