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Зеленский подписал закон о переносе Дня победы
12.06.2023 14:59 Раиса Вовк

Зеленский подписал закон о переносе Дня победы

Президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня победы на 8 мая.

Теперь он будет называться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Этот день будет официальным выходным, а 9 мая станет Днем Европы. Он будет рабочим днем. 

Напомним, что перенести празднования Дня памяти и победы над нацизмом предложил президент Украины Владимир Зеленский. Он также выдвинул предложение об установлении празднования Дня Европы, "чтобы подтвердить непреклонную поддержку Украины со стороны ЕС". 

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