



Зеленский отреагировал на истерику Кремля из-за "атаки дронов"

Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и российского диктатора Владимира Путина. Государство использует оружие для защиты своей территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.



Зеленского попросили прокомментировать обвинения Украины в якобы атаке на Кремль. "Я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем ни Путина, ни Москву", - сказал президент.



Зеленский подчеркнул, что Украина защищает свою территорию, свои села и города. При этом нашему государству не хватает оружия даже для этих нужд.



"Нам оружия не хватает даже для этого. Поэтому мы не используем его где-нибудь. У нас дефицит, мы не можем использовать что-либо, где бы то ни было. Поэтому мы не атаковали Путина, оставим это трибуналу", - добавил президент.



Зеленского также спросили, почему Россия может обвинять Украину в якобы попытке покушения на Путина.



"Все очень просто. У России нет побед. Он (Путин - ред.) не может больше мотивировать свое государство, у него нет побед на поле боя. Вторая армия мира проиграла, они не могут оккупировать нас. Теперь ему нужно хоть как-то мотивировать этих людей, чтобы они шли вперед, кроме "вагнеровцев", которых расстреливают, если они не идут вперед и возвращаются назад", - сказал он.



Так, Зеленский отметил, что Путин больше не способен "продавать" победы своему обществу информационно, ведь у него больше их нет.



"Они проиграли эту войну, проиграли исторически. Теперь ему надо делать что-то резкое. То покушения, то дроны, то какие-то гуси, которые их бомбили. Они будут придумывать те или иные шаги. А все решается проще - не надо никого запугивать, выйдите с нашей территории, которую признают все", - добавил украинский лидер.



Напомним, сегодня в РФ заявили, что Украина якобы пыталась атаковать Кремль с помощью беспилотников. При этом в Офисе президента уверяют, что Украина не атаковала Кремль этой ночью или какие-либо другие объекты на территории РФ.