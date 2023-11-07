



Зеленский отложил свой визит в Израиль: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский решил не посещать Израиль сегодня, 7 ноября, как это якобы было запланировано изначально. Об этом сообщает The Times of Israel.



По информации издания, такое решение глава украинского государства принял после того, как журналисты начали писать о его поездке в Израиль “6 или 7 ноября”.



Дипломатические источники рассказали журналистам, что приезд Зеленского все же ожидается, но дата пока не определена.



"Если президент Зеленский приедет, он будет встречен с распростертыми объятиями", - приводит издание слова неназванного израильского чиновника.



Напомним, еще несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что Зеленский попросил рассмотреть возможность визита в Израиль после того, как боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию.



Позже журналисты писали о том, что главе украинского государства якобы отказали в визите. Эту информацию опроверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



На прошлой неделе СМИ сообщали, что Зеленский, вероятно, посетит Израиль 6 или 7 ноября. Сам президент в ответ на слухи отмечал, что его визит зависит от многих вещей.