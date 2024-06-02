



Зеленский оценил "мирную инициативу" Китая

Президент Украины Владимир Зеленский отверг "мирную инициативу" Китая.



Соответствующее заявление он сделал на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре.



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"При всем уважении к любой стране, но ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо не ориентируется до конца, что принесла Россия этой войной на территорию нашего государства. Я желаю всем странам мира, чтобы ни у кого не было потерь, массированных могил, жертв и т.д. Но это украинцы погибли, это россияне насиловали наших людей, наших женщин, украли десятки тысяч наших детей. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война", - подчеркнул он.



Украинский лидер отметил, что война будет продолжаться при поддержке Китаем России. По словам Зеленского, КНР совершила ошибку, встав на сторону Москвы.



"Нельзя говорить, что мы базируемся на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и при этом поддерживать страну, которая нарушает именно все принципы и принципы Устава ООН. <…> Можно не помогать Украине, цивилизованному миру закончить войну. Но мне кажется, срывать саммит мира, делать шаги на то, чтобы ослабление было уровня присутствия лидеров, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали до саммита мира, давить на них - это уж точно не приближает мир и это не только поддержка России, это фактически поддержка войны", - сказал он.