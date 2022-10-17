



Зеленский об обмене пленными: вернем всех, нужно пополнять "обменный фонд"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной этап обмена пленными с Россией.

Соответствующее заявление он сделал в ходе вечернего видеообращения к нации.

"Утро новой российской террористической атаки. Часы разборки завалов и ликвидации последствий ударов. Вечер боев за Украину и новости для Украины. Завершился очередной этап освобождения наших людей из российского плена: удалось вернуть 108 украинок – офицеров, сержантов, рядовых. Армия, ВМС, терроборона, Нацгвардия, пограничницы. 96 – военнослужащие, из них 37 эвакуированы из "Азовстали". 12 – гражданские", - сказал он.

По словам Зеленского, среди освобожденных есть и те, кого захватили в плен еще задолго до полномасштабной войны.

"Мы ни о ком из наших не забываем – всех должны вернуть. И вернем. Я благодарю всех причастных за этот успех, а также благодарю всех тех, кто пополняет наш обменный фонд, кто обеспечивает взятие врагов в плен. Чем больше российских пленных у нас будет, тем быстрее мы сможем освободить наших героев", - добавил он.