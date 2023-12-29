



Зеленский: Мы вернем войну обратно – к этим подонкам, домой, в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский, возвращающийся из Авдеевки, где встретился с бойцами "на нуле", подвел итоги тяжелого и трагичного 674-го дня войны.



"Сейчас идет в разных городах Украины спасательная операция, где были попадания российских ракет, падения обломков. Наиболее массированная атака от этих подонков – почти 160 ракет и дронов. Наши воины сбили большинство из них – разные типы ракет, "шахеды". Мишени уже для России привычны – более 100 частных домов разрушены или повреждены, 45 многоэтажек, школы, две церкви, больницы, роддом, много торговых и складских помещений", - перечислил Зеленский.



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По состоянию на момент, когда украинский лидер записывал вечернее видеообращение, было известно о 29 погибших и свыше 150-ти раненых. Всем была предоставлена необходимая помощь.



"Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Смела, Харьковщина, Сумщина, Хмельнитчина, Житомирщина. Обязательно ответим российским террористам на каждый удар. Террор никогда не выиграет у людей", - добавил он.



По словам украинского лидера, более 600 спасателей задействованы в помощи, в разборе завалов. Работа будет продолжаться круглосуточно.



"Важно, чтобы мир отреагировал на это очередное проявление террора. Многие лидеры сегодня уже заявили о поддержке Украины и украинцев, и я благодарен каждому. И особенно тем, кто помог нашему государству по ПВО. Наши воины противовоздушной обороны сегодня сделали многое. С учетом того, что российские террористы специально старались обойти нашу защиту. И мы продолжим усиливать нашу ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну назад – к этим подонкам, домой, в Россию, откуда она и пришла", - подчеркнул президент.



