



Зеленский: Мы не будем "кормить врага" деталями спецопераций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед украинцами с вечерним видеообращением.



"В информационном пространстве сегодня очень много радостей – и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны.



Кормить врага всеми деталями наших операций точно не стану. То ли на юге, то ли на востоке, то ли где-нибудь еще – когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно.



Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает, Может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы все за это боремся.



А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев.



Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли – и чтобы потерь было меньше.

Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других городов.



Но это будет следствием наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, которые сейчас продолжаются, и тех, которые еще планируем".