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Зеленский: Мы не будем "кормить врага" деталями спецопераций ВСУ
09.11.2022 22:54 Раиса Вовк

Зеленский: Мы не будем "кормить врага" деталями спецопераций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед украинцами с вечерним видеообращением.  

"В информационном пространстве сегодня очень много радостей – и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны.

Кормить врага всеми деталями наших операций точно не стану. То ли на юге, то ли на востоке, то ли где-нибудь еще – когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно.

Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает, Может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы все за это боремся.

А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев.

Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли – и чтобы потерь было меньше.
Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других городов.

Но это будет следствием наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, которые сейчас продолжаются, и тех, которые еще планируем". 

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