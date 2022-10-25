



Зеленский: Иран получит от России ядерные технологии в обмен на дроны



По словам Зеленского, Россия заказала у Ирана около 2000 беспилотников, таких же, как уже использовала в своих недавних атаках на Украину.



“За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против нас почти 4500 ракет. И их запас ракет сокращается. Вот почему Россия пошла искать доступное оружие в других странах, чтобы продолжать террор, и она нашла это оружие в Иране”, – сказал Владимир Зеленский.



Далее президент добавил, что Россия теперь может помочь Ирану в развитии его ядерной программы в обмен на беспилотники, поставленные Исламской Республикой. “У меня к вам вопрос — как, по вашему мнению, Россия платит за это Ирану? Иран заинтересован только в деньгах? Наверное, вовсе не деньги, а российская помощь иранской ядерной программе. Наверное, именно в этом и смысл их союза”, – заявил он.