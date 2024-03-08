



Зеленский дал имя новому корвету: Он усилит наши ВМС

Президент Владимир Зеленский дал имя новому корвету, который изготовила Турция для Украины. Об этом сообщает Офис президента Украины.



Согласно приказу № 150/2024 Зеленский решил присвоить корвету класса "Ada" ВМС ВСУ имя гетмана Ивана Выговского.



В дальнейшем его будут именовать корвет "Гетман Иван Выговский". Это было сделано с целью восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.



Президент, находясь в Турции, заявил, что этот указ он подписал вчера, 7 марта. Он добавил, что корвет обязательно появится в украинских территориальных водах. "Я уверен, что он также усилит наши ВМС", - сказал он.





Также второй строящийся корвет "Гетман Иван Мазепа" класса Ada будет адаптирован ко всем имеющимся типам противокорабельных ракет. Работы по созданию нового украинского корвета начались в январе 2021 года, была нарезана сталь и формированы секции.



Отметим, что украинские воины уже проходят подготовку для дальнейшей службы на корвете "Гетман Иван Мазепа", который сейчас строят в Турции.

