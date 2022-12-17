



Завод по сборке иранских беспилотников будет построен в Татарстане

Высокопоставленный военный представитель США, ссылаясь на перехваченные разведданные, сообщил, что Иран будет участвовать в большом российском проекте по производству беспилотников.



Об этом сообщает газета Washington Post.



По ее данным Иран согласился поставлять разработки, а также осуществлять технический надзор за планируемым российским заводом по производству беспилотников, который, как ожидается, будет построен Татарстане. Иран должен получить за это до 1 миллиарда долларов, а также другие, пока неизвестные бенефиции, сказал американский представитель.

