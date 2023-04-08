



Запрет на посещение Храмовой Горы: между Бен-Гвиром и Шабтаем возник спор

Глава полиции Коби Шабтай и министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир спорят по поводу возможного запрета на посещение Храмовой Горы евреям в последние дни Рамадана.



Такую информацию распространил 12-й канал израильского ТВ.



Уточняется, что Шабтай выступает за запрет евреям подниматься на Храмовую Гору со среды до последних 10 дней Рамадана. В прошлом, это было стандартной практикой, применяемой для предотвращения столкновений с мусульманами.



В свою очередь, Бен-Гвир выступает против такого шага. Он считает, что запрет станет признаком "капитуляции перед терроризмом".