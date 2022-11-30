



Заместитель командира КСИР утверждает: мы арестовали шпионов, связанных с США

Во вторник иранский военный начальник заявил, что несколько человек были арестованы за контакты со спецслужбами США во время недавних беспорядков в стране, сообщило информационное агентство Синьхуа.



Заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции КСИР Ирана Али Фадави во время собрания командиров медицинского подразделения КСИР в Тегеране сообщил об аресте нескольких “агентов-шпионов”, связанных со спецслужбами США во время недавних беспорядков, и передаче их судебным властям, добавив, что они действовали как “лидеры вражеской сети” во время недавних беспорядков.



“Эти люди были связаны не только с телеканалом Iran International, работающим под покровительством вражеских шпионских служб, но также с разведывательными и шпионскими службами США”, – добавил Али Фадави.