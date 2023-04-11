



Закрытие Храмовой горы для евреев: главный раввин "за", Бен-Гвир - "против"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир категорически выступил против решения о запрете евреям восходить на Храмовую гору до окончания Рамадана и заявил, что это "серьезная ошибка, которая не принесет мира, а может лишь обострить ситуацию".



По его мнению, это приведет к ослаблению сил полиции, находящихся на горе, что создаст питательную среду для протестующих, массовым подстрекательствам к убийству евреев и забрасыванию камнями верующих у Стены плача.



"Когда терроризм наносит нам удар, мы должны дать ему ответный удар с огромной силой и не поддаваться его прихотям", - заявил Бен-Гвир.



В то же время главный раввин Израиля Ицхак Йосеф заявил, что "следует приветствовать решение премьер-министра о закрытии Храмовой горы для евреев".



"Решение премьер-министра предотвратит беспорядки и ненужные провокации", - сказал он.