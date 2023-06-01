



Закрыли Pegasus? - Полиция купила новую программу электронного шпионажа



Спустя полтора года после закрытия системы Pegasus компании NSO, полиция Израиля приобрела новое программное обеспечение для наблюдения у израильской компании киберразведки Rayzone.



Это программное обеспечение позволяет, в частности, определять местоположение человека и траекторию его движения с точностью до одного метра и дает возможность получать дополнительную информацию из приложений на устройстве цели. Приобретенный инструмент, известный как Echo, на сегодняшний день продан компанией Rayzone разведывательным организациям по всему миру, и его использование поднимает вопросы, касающиеся права, конфиденциальности и технологий.



Закупка нового технологического инструмента для отдела технологической разведки полиции (Cyber-Signet) и его потенциальное использование не были рассмотрены или одобрены офисом юридического советника правительства, говорится в ответе, предоставленном Министерством юстиции.



Решение полиции приобрести этот инструмент без предварительного одобрения генеральной прокуратуры противоречит выводам и рекомендациям группы, созданной под председательством заместителя юридического советника Амит Марари, относительно внедрения в полиции технологий наблюдения и шпионажа.



Это произошло после того, как группа изучила результаты расследования "Калькалист", проведенного в прошлом году, и установила, что с 2015 года полиция незаконно, бесконтрольно, без надзора и разрешения использовала шпионское программное обеспечение, такое как Pegasus от NSO (также известное под полицейским прозвищем "Сайфан").



"Отмечая необходимость тщательного изучения совместимости технологических инструментов с полномочиями полиции, учитывая масштабы нарушения основных прав, полиция должна убедиться, что перед приобретением или самостоятельной разработкой технологической системы, обладающей новыми возможностями в плане сбора или обработки информации, и имеющей потенциал отклонения от полномочий, установленных законом, безусловно, перед ее использованием, потребуется одобрение юридического советника", - говорится в выводах группы Мерари от августа прошлого года. "При этом необходимо подробно описать все характеристики системы и условия ее эксплуатации, а также правовую позицию относительно источника полномочий".



Масштабы финансового взаимодействия компании Rayzone с полицией, например, продолжительность контракта, неизвестны, но оцениваются в миллионы шекелей в год.



Echo компании Rayzone, чьи офисы расположены в башнях Toyota Towers в Тель-Авиве, представляет собой инструмент, который компания продает под названием "Платформа для расследования местоположения". Rayzone возглавляют генеральный директор Эран Решеф и председателем правления Йохаем Бар-Закай Хасидов, бывший заместитель командира 8200.



Echo - это инструмент для определения местонахождения человека или группы людей на географической основе. Программное обеспечение Echo, разработанное компанией, использует тот факт, что когда человек пользуется интернетом на мобильном телефоне, он оставляет после себя метки местоположения. Rayzone знает, как получить эту информацию, а разработанное ею программное обеспечение Echo знает, как соединить ориентиры, чтобы определить местоположение цели в пространстве или траекторию ее движения.

