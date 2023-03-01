



Законопроект о недееспособности Нетаниягу прошел предварительное чтение

На пленуме Кнессета проголосовали в предварительном чтении за законопроект о недееспособности премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Инициативу поддержали 62 депутата, против выступили лишь 20.



В прошлом месяце БАГАЦ принял решение заслушать петицию с требованием к юридическому советнику Гали Бахарав-Миара о недееспособности Нетаниягу в связи с конфликтом интересов.



"Избиратели проголосовали за Биньямина Нетаниягу как за человека, определяющего политику. Они проголосовали за его опыт и лидерство. Народ и представители народа назначают премьер-министра, и только они могут изменить свой выбор", - сказал на пленуме депутат от "Ликуда" Офир Кац.



Законопроект предусматривает два способа отстранения Нетаниягу от должности. Первый - премьер информирует Кнессет о своем самоотводе, второй - правительство отстраняет его большинством голосов.



Что примечательно, сама Бахарав-Миара выступила против законопроекта, заявив, предупредив, что это предложение создаст юридическую "черную дыру".



Объявление недееспособным/неправоспособным - это юридическое признание неспособности правительственного чиновника выполнять свои функции по различным причинам. Если речь идет о важнейшей государственной должности, закон требует назначения исполняющего обязанности чиновника, который будет выполнять функции этой должности. И.о. бывает двух типов:



Если премьер-министр временно не может выполнять свою должность, его замещает исполняющий обязанности премьера.



Через 100 дней, в течение которых исполняющий обязанности премьер-министра работал вместо самого премьер-министра, и премьер не вернулся на свою должность, он будет рассматриваться как человек, который не может выполнять свои обязанности.



В результате правительство считается ушедшим в отставку. До формирования нового правительства должен быть назначен министр (и. о. премьер-министра или другого министра), который является членом Кнессета и членом фракции премьер-министра, исполняющим обязанности премьер-министра.