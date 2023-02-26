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Юридический советник - против закона о недееспособности премьера
26.02.2023 13:05 Аркадий Бочаровский

Юридический советник - против закона о недееспособности премьера

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сегодня (воскресенье) выступила против продвигаемого правительством закона о недееспособности главы  правительства.  Она написала в своем заключении, представленном ее заместителем, доктором Гилем Лемоном, что законопроект должен быть опротестован, поскольку он, по ее словам, препятствует любому судебному рассмотрению импичмента премьер-министра.

Согласно позиции юридического советника, есть основания для определения механизма, с помощью которого будет определяться недееспособность премьер-министра. Однако, уточнил Бахарав-Миара, "детали механизма, включенных в законопроект, вызывают юридические и практические трудности, которые требуют внимательного рассмотрения и доработки".

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