



Юридический советник - против закона о недееспособности премьера

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сегодня (воскресенье) выступила против продвигаемого правительством закона о недееспособности главы правительства. Она написала в своем заключении, представленном ее заместителем, доктором Гилем Лемоном, что законопроект должен быть опротестован, поскольку он, по ее словам, препятствует любому судебному рассмотрению импичмента премьер-министра.



Согласно позиции юридического советника, есть основания для определения механизма, с помощью которого будет определяться недееспособность премьер-министра. Однако, уточнил Бахарав-Миара, "детали механизма, включенных в законопроект, вызывают юридические и практические трудности, которые требуют внимательного рассмотрения и доработки".