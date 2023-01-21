



Прокуроры изучают возможность объявления Нетаниягу неправоспособным

Телеканал КАН сообщает о том, что “и в прокуратуре, и в офисе юридического советника правительства изучают возможность объявления премьер-министра Нетаниягу недееспособным”.



По данным обозревателя канала Моти Гилата, эта возможность “взвешивается, поскольку он находится в конфликте интересов, вопиющим к небу”.



Гилат указал на то, что существует вердикт судьи БАГАЦа Ханана Мельцера, в котором тот устанавливает, что право объявить премьер-министра недееспособным есть только у юридического советника правительства. Юридический советник “знакома с этим вердиктом и изучает его, также как и люди в ее окружении”.



Гилат провозгласил:” Если эта ситуация продолжит развиваться, если премьер, которому предъявлены тяжелые обвинения во взяточничестве продолжит продвигать законы о реформе правовой системы, которая прямо или косвенно может ему помочь - здесь будет проблема, и потому подобная возможность изучается”.



Объявление недееспособным/неправоспособным это юридическое признание неспособности правительственного чиновника выполнять свои функции по различным причинам. Если речь идет о важнейшей государственной должности, закон требует назначения исполняющего обязанности чиновника, который будет выполнять функции этой должности. И.о. бывает двух типов:



Если премьер-министр временно не может выполнять свою должность, ее замещает исполняющий обязанности премьер-министра.



Через 100 дней, в течение которых исполняющий обязанности премьер-министра работал вместо премьер-министра, и премьер не вернулся на свою должность, он будет рассматриваться как человек, который не может выполнять свои обязанности.



В результате правительство считается ушедшим в отставку. До формирования нового правительства правительство должно назначить министра (и. о. премьер-министра или другого министра), который является членом Кнессета и членом фракции премьер-министра, исполняющим обязанности премьер-министра.



В связи с болезнью премьер-министра Ариэля Шарона он был объявлен временно недееспособным, а после ста дней болезни недееспособность стала постоянной. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт занял его место.