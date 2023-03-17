



Закон о пенсионной реформе во Франции приняли без согласия парламента

Глава правительства Франции Элизабет Борн объявила, что закон, повышающий возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, принят без голосования в парламенте, сообщает AFP.



16 марта Сенат Франции одобрил спорный закон о пенсионной реформе, но голосование в Национальной ассамблее — нижней палате парламента, намеченное на этот же день, не состоялось. СМИ предполагали, что там закон могут не поддержать.



Как отмечает BFMTV, для принятия закона использовали статью 49.3 Конституции Франции, которая позволяет правительству в одностороннем порядке принимать законы без согласования с законодательным органом.



Повышение пенсионного возраста во Франции – одно из предвыборных обещаний Эммануэля Макрона. Впервые власти пытались повысить возраст выхода на пенсию в 2019 году, что привело к массовым протестам, и на фоне пандемии COVID-19 реформу отложили.



С января 2023 года на фоне нового обсуждения пенсионной реформы во Франции прошли многотысячные акции протеста. В акциях, прошедших 7 марта, участвовали более 1,2 миллиона человек, что стало максимальным значением с начала протестов.