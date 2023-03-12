



Сенат Франции поддержал пенсионную реформу Макрона

Сенат Франции проголосовал за крайне непопулярную пенсионную реформу спустя несколько часов после того, как демонстранты снова вышли на улицы, чтобы выступить против политики второго президентского срока Эммануэля Макрона .



Как пишет The Guardian, cенаторы приняли реформы 195 голосами против 112, что еще на один шаг приблизило пакет к тому, чтобы стать законом. Комитет выработает окончательный проект, который будет представлен сенату и национальному собранию для окончательного голосования.



“Сегодня вечером был сделан важный шаг — широкое голосование по тексту пенсионной реформы в Сенате”, — заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн после голосования, добавив, что, по ее мнению, у правительства есть парламентское большинство для принятия реформы. Однако, если правительству Макрона не удастся собрать необходимое большинство, Борн может использовать редко используемый и весьма спорный конституционный инструмент, известный как статья 49/3, чтобы протолкнуть закон без голосования.



Профсоюзы, которые яростно выступали против этих мер, все еще надеялись в субботу заставить Макрона отступить, хотя дневные протесты против реформы были намного меньше, чем некоторые предыдущие.



На этой неделе Макрон дважды отклонял настоятельные призывы профсоюзов встретиться с ним в последней отчаянной попытке заставить его передумать.

Пренебрежительное отношение очень разозлило профсоюзы, сказал Филипп Мартинес, глава крайне левого профсоюза CGT.



По данным полиции, в последний день крупной забастовки и протеста во вторник явка составила чуть менее 1,3 миллиона человек, а по данным профсоюзов - более трех миллионов.



Главной мерой реформы является повышение минимального пенсионного возраста с 62 до 64 лет, что многие считают несправедливым по отношению к людям, которые начали работать в молодом возрасте.



Реформы также увеличат количество лет, в течение которых люди должны делать взносы, чтобы получать полную пенсию.



