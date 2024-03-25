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Захарова обвинила США в "аморальности"
25.03.2024 23:28 Алина Груднева

Захарова обвинила США в "аморальности"

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила США в "аморальности".

Таким образом она прокомментировала заявление Белого дома относительно теракта в "Крокусе".

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В частности, в США сказали, что не собираются помогать РФ в сфере безопасности после теракта. Вашингтон напомнил, что Россия цинично обстреливает мирные города, совершая теракты в Украине.

"Демонстративное аморальное поведение стало "новой нормальностью" в либеральных демократиях", - возмутилась на этот комментарий Захарова.

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